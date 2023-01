Infortunio Ciro Immobile | arriva la diagnosi | tifosi in lacrime

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)la: notizie negative in ottica fantacalcio, ecco perché. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’, l’ansia, la paura, il timore che possa essere un lungo stop. E proprio in serata èta la stangata con l’esito degli esami di. L’attaccante, infortunatosi contro il Sassuolo, si è procurato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Sky Tg24

Lazio comunica che il calciatoreImmobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di ...Dopo l'occorsogli nella sfida contro il Sassuolo, il capitano della Lazio,Immobile, è stato sottoposto oggi ad esami clinici e strumentali presso la clinica Paideia, che hanno evidenziato "... Lazio, infortunio per Ciro Immobile: lesione di primo grado alla coscia destra La notizia che nessun tifoso della Lazio avrebbe voluto sentire, è arrivata: Ciro Immobile ha subito una lesione muscolare. Lazio, Immobile ancora out per infortunio. Una stagione maledetta per Ciro I ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-70ac0be-5c0d-4e1a-7ede-c79bd214845 ...