Infortuni | Confassociazioni | Usare patto sociale sulla sicurezza facendo tesoro buone prassi pandemia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Utilizzare ilsul lavorodellegià sperimentate durante il periodo pandemico è un'ottima proposta risolutiva. Per questo ringraziamo pubblicamente il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, per questa importante scelta". Lo ha dichiarato in una nota Luigi Ferrara, presidente die di Ancors, Associazione nazionale dei consulenti e dei responsabili dellasul lavoro. "queste - ha affermato - da sempre nel know how die che oltre ad aver appoggiato ...