(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’si abbatte come una scure sulle famiglie italiane, già in sofferenza. Nella giornata di ieri, l’Istat ha aggiornato le stime del tasso diche, a dicembre 2022, si attesta al +11,6%. Confermato all‘ +8,1% il tasso del 2022.da3 milaMediamente, il tasso dia questo livello determina ricadute per ognidi 3.456,80annui. E’ quanto rileva Federconsumatori che parla di “dato già di per sé allarmante, che incide, come sottolinea lo stesso Istituto di Statistica, soprattutto sulle fasce più deboli e sui nuclei meno abbienti: nel 2022 l’impatto dell’è più ampio sulle famiglie con minore ...

QuiFinanza

...effetti psicologici e concreti della guerra in Ucraina e quindi della comparsa dell', ...ed in Francia il bilancio dell'annata ha beneficiato di una maggiore disponibilita' (rispettoauto ...Molto dipenderà dai dati sull'. In evidenza a Milano banche e petroliferi A Piazza Affari ... Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendoBorse, qual ... Inflazione alle stelle: stangata da oltre tremila euro a famiglia L'inflazione rientrerà nei ranghi con grande lentezza ... Lo scenario di rialzo dei tassi lascia ovviamente aperte delle incognite, ma per il momento il costo dei prestiti alle Pmi non sta registrando ...La presidente dell’Eurotower è alle prese con le infuocate critiche che vedono come ... a seguito del fallimento da parte della banca centrale nel riuscire a controllare l’inflazione”. Non finisce qui ...