Indonesia | terremoto di magnitudo 7 0 nell’est del Paese | “Possibili tsunami”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Due forti scosse, questa mattina, 18 gennaio, hanno fatto tremare la terra in. La prima, di6.1 è stata registrata al largo dell’isolana di Sulawesi, nelle zone orientali del, e non ha fatto registrare danni gravi o feriti. La seconda, poche ore dopo, ancora più forte: 7.0 nella scala Richter, sempredell’. A riportarlo è l’Istituto geofisico statunitense USGS: la seconda scossa ha avuto il suo epicentro in mare, a 154 km a nord-ovest di Tobelo, a una profondità di 48 km. Il Sistema di allertadegli Stati Uniti ha diramato un messaggio di allerta riguardo al rischio di un’onda anomala: “Sonoonde dipericolose per le coste situate entro 300 chilometri ...