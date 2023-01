(Di mercoledì 18 gennaio 2023) SALERNO - Il Presidente Iervolino fa marcia indietro, e dopo aver esonerato il tecnico Davide, gli affida nuovamente l'incarico per guidare la squadra. L'allenatore della miracolosa salvezza ...

Corriere dello Sport

SALERNO - Il Presidente Iervolino fa marcia indietro, e dopo aver esonerato il tecnico Davide Nicola, gli affida nuovamente l'incarico per guidare la squadra. L'allenatore della miracolosa salvezza ...Per lail futuro allenatore si ritroverà a gestire una situazione ben diversa da quella ... lontana dalla zona salvezza, poi raggiunta con unarimonta nel finale di stagione. ... Incredibile Salernitana, Nicola torna sulla panchina: "Ecco la verità" Salernitana nel caos: dopo gli ultimi risultati, l'allenatore Nicola era stato esonerato, ma il sostituto ancora manca e si parla di un suo incredibile ritorno.Salernitana: ufficiale l’esonero di Davide Nicola che è stato rimosso dall’incarico di tecnico dopo la pesantissima disfatta di Bergamo contro l’Atalanta per ...