Incontro tra il Ministro delle Imprese e Made In Italy e l’ambasciatore tedesco

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) IlAdolfo Urso ha incontrato oggi, a Palazzo Piacentini,della Repubblica Federale Tedesca Viktor Elbling per approfondire temi di interesse bilaterale, comunitario e internazionale. Urso ed Elbling hanno condiviso la stessa analisi sulle questioni internazionali e globali e hanno riaffermato i forti legami e la grande interdipendenza tra le business communitues italiana e tedesca. Al centro dell’in particolare le risposte europee alle ultime misure di incentivi americane e sul piano bilaterale gli strumenti per rendere più efficace l’interconnessione e la co-produzione tra i due Paesi nel campo industriale nei settori dell’automotive, dei macchinari, del chimico/farmaceutico e dell’elettrotecnica/elettronica. IlUrso si recherà presto a Berlino per approfondire con l’omologo ...