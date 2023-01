Incidenti stradale | si ribalta un minibus | deceduto un casertano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di una persona deceduta – un uomo di 50 anni, originario della provincia di Caserta – e quattro persone rimaste ferite il primo bilancio di un incidenteavvenuto nel pomeriggio di mercoledì al chilometro 455 nord dell’autostrada A1, in provincia di Terni, circa 5 chilometri prima dello svincolo di Orvieto in direzione Firenze. L’incidente ha coinvolto uncon a bordo sei persone che si èto lungo la corsia di sorpasso per cause in corso di accertamento. Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti gli agenti della poliziadi Orvieto, i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli addetti di Autostrade. Significativi i disagi per la viabilità, con la chiusura temporanea del tratto di A1 e uscita obbligatoria ad Orte. L'articolo proviene da ...

