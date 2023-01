Incidenti e velocità | ecco la dittatura delle bici

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le piste ciclabili, per i possessori dielettriche sempre più simili a scooter, sono un accessorio del tutto trascurabile. Sul quel corridoio, realizzato fra auto in sosta e cordoli di cemento, ci viaggiano solo i più temerari, o i più ligi alle regole. Tutto il resto del popolodue ruote, conelettriche dalle prestazioni "folgoranti", sfreccia selvaggio sui marciapiedi, sbuca in contromano agli incroci mettendo in crisi pedoni e automobilisti, per non dire dei poveri motociclisti costretti a numeri da circo per evitare, saltando i semafori come fossero semplici bandiere colorate. Insomma, a bordo di due ruote con la semplice pedalata assistita, o "taroccate" con particolari accessori, viaggiano i nuovi padroni della città, i signori dell'asfalto, protagonisti indiscussi della ...