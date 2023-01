Incidente sul lavoro a Foggia | 47enne muore schiacciato da un camion

Fanpage.it

... dal momento che i padroni evitano in tutti i modi di prendersi la responsabilità dell': ... All'inizio, per Paolino è davvero dura sopravvivere, gli altri manovalicantiere si prendono ...Anzi, Hugh Jackmah ha condiviso un piccoloavvenutopalcoscenico a Broadway. Seduto comodamente nello studio di The Late Show con Stephen Colbert , l'attore di The Greatest Showman ha ... Incidente nel centro di Salerno, studentessa 27enne travolta e uccisa Un operaio di 47 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un macchinario, alla periferia di Foggia. Stando a quanto si apprende, la tragedia è avvenuta ...PADOVA - Camion finisce rovesciato fuori strada, ferito l'autista. L'incidente sull'autostrada A13 oggi, poco dopo le 17.30 di mercoledì 18 gennaio, al km 114, dopo lo svincolo ...