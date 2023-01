Incendio nave Gnv | Monti ‘situazione stabilizzata’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – “La situazione sulla Superba si è stabilizzata. Adesso bisognerà procedere immediatamente con lo svuotamento delle acque che hanno consentito di spegnere l’in una prima fase, quindi con la stabilizzazione dellauna volta che sarà svuotata, il raffreddamento perché è evidente che è surriscaldata, poi la messa in sicurezza e infine lo spostamento in un luogo in cui si potrà intervenire sul garage numero 4 che oggi è ancora chiuso ermeticamente in modo che non possa entrare ossigeno e alimentare qualche focolaio”. A dirlo è Pasqualino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale.L’a bordo delladella Gnv è divampato da sabato sera, prima della partenza per Napoli, e da allora i vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di ...