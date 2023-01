In che modo Google sarebbe complice degli attentati di Parigi nel 2015

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Vecchie accuse (respinte) e nuove accuse in esame. Scendiamo nel dettaglio del processo Gonzalez v.LLC che vede il padre di Nohemi Gonzalez – vittimaattacchi didel– accusaree in particolarYouTube di aver avuto un ruolo attivo nell’attacco terroristico ad opera di ISIS. Non è l’unico processo in cui le famiglie delle vittime o chi per esse, nel corsoanni, hanno provato a puntare il dito contro le Big Tech e ilin cui permettono a chiunque di pubblicare quello che vogliono – forti della Sezione 230 del Communications Decency Act del 1996 -, evidenziando come l’algoritmo e il meccanismo di suggerimento dei contenuti possa essere direttamente responsabile della radicalizzazione...

La Voce di New York

In quell'occasione, Benedetto XVI parlò insorprendentemente aperto dei suoi sentimenti riguardo al conclave, affermando: 'Quando il corso delle votazioni mi ha fatto lentamente capirela ...A Tutto ciò si aggiunge una crescente routinizzazione delle attività lavorative,riguarda in particolari lavoratori del Mezzogiorno, dove il 71% degli occupati dichiara di svolgere attività ... In che modo le leggi statali offrono strumenti per impedire le sparatorie Come sappiamo, Vince McMahon è tornato in WWE dopo che alcuni mesi fa aveva annunciato il suo “ritiro” a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti, ossia di aver messo a tacere negli comportamenti ...Politica: “Partire da Palinuro nel Cilento e candidarsi in Lombardia, ha bisogno di una spiegazione. La forma mentis che mi ha guidato nel..