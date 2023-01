In casa Juve si chiude l' era Agnelli “Grandi emozioni”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Arrivando stamane, guardavo le foto deicapitani della, qui sotto nel corridoio che porta agli spogliatoi, in questi giorni abbiamo perso due di loro: Castano e Vialli. Vi chiedo un minuto di raccoglimento”. Così Andrea, presidente uscente dellantus, ha aperto i lavori dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il nuovo board bianconero. “Non posso e non voglio nascondere l'emozione, mentre siun capitolo delle nostre vite durato 13 anni”, ha aggiunto l'ormai ex numero 1 del club bianconero che ha difeso le sue scelte di politica sportiva. “Se io avessi mantenuto una posizione di privilegio, non avrei preso le decisioni dell'aprile 2021 (l'adesione alla Superlega). Invece credo che il calcio europeo abbia bisogno di una riforma. Se non si cambia, la Premier League ...

numero-diez.com

Commenta per primo La rivoluzione in atto inJuventus non toccherà solo la dirigenza, ma anche il parco giocatori . A Cuadrado e Alex Sandro ... Ascolta 'Rivoluzione, chi resta e chi parte' su ...... conoscendo la situazione da separato in, il gioco è al ribasso. Chi lo vuole (Monza) non intende pagarne l'ingaggio in toto. E chi puo permetterselo (Lione, Marsiglia, Fulham e), non ... Nuova era in casa Juve, oggi nuovo Cda: gli obiettivi Il nuovo Cda della Juventus sta studiando la soluzione migliore per il nuovo DS. Avviate le trattative per uno dei migliori in Italia. È rivoluzione in casa Juventus. Infatti il nuovo consiglio di ...TORINO (ITALPRESS) – “Arrivando stamane, guardavo le foto dei capitani della Juve, qui sotto nel corridoio che porta agli spogliatoi, in ...