Agenzia ANSA

Il livello di allerta che attualmente è arancione su gran parte della(ossia su tutte le zone ad esclusione delle zone 2, 4,7: Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro)9 ...La Coldiretti dellasta monitorando tutto il territorio regionale, falcidiato da smottamenti e danni provocatiraffiche di vento. Se pioggia e neve sono attese per ripristinare le ... In Campania dalle 9 di domani l'allerta da arancione a gialla ... Il livello di allerta che attualmente è Arancione su gran parte della Campania (ossia su tutte le zone ad esclusione delle zone 2, 4,7: Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro) dalle 9 ...E non solo. Il Big ha rappresentato per circa vent’anni il fiore all’occhiello dei cinema campani, vivendo il suo periodo d’oro dal 2000 al 2015. Negli ultimi anni, infatti, le 13 sale erano passate ...