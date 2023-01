In arrivo temperature senza precedenti | Le previsioni per il 2023 fanno tremare non per il freddo

Leggi su ck12

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lemeteo per il, ma non per il: secondo gli scienziati è inun caldo tremendo mai visto prima. Ilè cominciato solo da poche settimane, ma abbiamo già potuto notare come in questo breve lasso di tempo si siano verificati avvenimenti metereologici altalenanti e molto diversi tra loro. Inun caldo(ck12.it)Ad ogni modo, secondo gli esperti, ledi quest’anno faranno letteralmente rabbrividire, ma non per il. Al contrario, sembrerebbe essere inun caldo spaventoso mai visto prima. Ecco che cosa sta succedendo al nostro Pianeta....