In affitto a Palermo la villa di The White Lotus

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si chiamaTasca e potreste riconoscerla se avete visto la seconda stagione della serie dark comedy The, vincitrice del Golden Globe 2023 come miglior miniserie. Situata a, la splendidadel 1500 è ora su Airbnb. LEGGI ANCHE – La Nevermore Academy esiste davvero: ecco il castello della serie NetflixLa dimora è circondata da oltre otto ettari di giardino e dispone di quattro camere da letto ciascuna con bagno privato. La doppia scalinata conduce gli ospiti al piano nobile, dove si trovano il soggiorno e la sala da pranzo, che presentano soffitti alti, ampie finestre ed elementi di arte e design italiani in ogni angolo, oltre a affreschi paesaggistici che decorano le pareti, pavimenti in pietra lucida e maestosi tappeti. Non mancano ritratti inseriti in cornici dorate, ...

