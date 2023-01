Impossibile certificare i bilanci di Evergrande | PWC lascia l’incarico

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) I revisori di Pwc gettano la spugna enodi certificatori delo 2021 di, aggiungendo ulteriore pressione al colosso immobiliare cinese in default da oltre un anno e impegnato nel tentativo di raggiungere un complicatissimo accordo di ristrutturazione con i suoi creditori. “La società e Pwc non sono state in grado di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Corriere del Ticino

Ora le immagini della fototrappola - le prime immagini in assoluto di una lontra in provincia di Belluno - non fanno chela presenza e l'espansione. L'ESPERTO 'dirlo con ...Per la procura si tratta di un reatoperché inesistente l'oggetto: i soldi nella ... ma è la procura di Milano ache "l'esame del materiale integrale, complessivamente, ha ... Evergrande: impossibile certificare i conti, Pwc si dimette La donna fu uccisa il 23 agosto 2022 e il suo ex è in carcere. Su Facebook c’è una pagina in cui l’assassino viene definito «Un mito e una leggenda» ...