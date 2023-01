Impiegata infedele fa ' sparire' 278mila euro dell' azienda | ' Malata di gioco' Il metodo incredibile

ilgazzettino.it

Due metodi diversi per 'derubare' l'azienda La dipendente, che ha 42 anni, èamministrativa addetta a tenere i conti dell'azienda: da giugno 2017 a giugno 2018 si era messa in ...L', condannata una prima volta nel 2018 con decreto penale è stata pescata di nuovo con le mani nel sacco, due anni dopo. La storia è raccontata da Il Gazzettino. Reddito di ... Impiegata fa sparire 278mila euro dalle casse della sua azienda: «Sono malata di gioco» Avrebbe sottratto alle casse dell'azienda in cui lavorava una cifra folle, enorme: ben 278mila euro. Con piccoli prelievi, che potevano passare inosservati, una dipendente infedele ogni ...Avrebbe sottratto alle casse dell'azienda in cui lavorava una cifra folle, enorme: ben 278mila euro. Con piccoli prelievi, che potevano passare inosservati, una dipendente infedele ogni ...