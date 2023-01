Immobile | i tempi dell' infortunio | ecco quando Ciro rientrerà in campo

Corriere dello Sport

Lesione di primo grado alla coscia destra . Una maledizione. E' un altro stop per Ciro. Se va bene, Sarri e la Lazio lo perderanno per quindici - venti giorni. E' l'ipotesi meno pessimistica sulla base degli esami di controllo, eseguiti ieri sera alla Paideia a distanza di 48 ...Lazio comunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici ... Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare idi ... Lazio, Immobile fa gli esami: ecco cosa ha e i tempi di recupero [themoneytizer id=”99064-6] Il comunicato della società biancoceleste, in cui Lotito ha ribadito la volontà di avere un gruppo unito pronto a lavorare per importanti obiettivi, stando a quanto riport ...Nel 2021 l’ex premier Giuseppe Conte ha dichiarato guadagni per soli 34mila euro. Ma si è consolato girando su una Jaguar da 320 cavalli ...