Motosprint.it

Dopo aver conquistato ben 23 Tourist Trophy in carriera e dopo aver raggiunto l'incredibile traguardo delle 100 partenze proprio in occasione dell'edizione dello scorso anno, John(nominato anche Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico) non si ferma. Il 50enne di Morecambe sarà al via della corsa su strada più spettacolare e prestigiosa al mondo anche quest'anno, ...Dopo aver conquistato ben 23 Tourist Trophy in carriera e dopo aver raggiunto l'incredibile traguardo delle 100 partenze proprio in occasione dell'edizione dello scorso anno, John(nominato anche Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico) non si ferma. Il 50enne di Morecambe sarà al via della corsa su strada più spettacolare e prestigiosa al mondo anche quest'anno, ... Immenso McGuinness: al via del Tourist Trophy 2023 con la Honda La leggenda vivente delle corse su strada continuerà a correre sul Mountain Course anche quest'anno con la CBR1000RR-R, venendo affiancato da Nathan Harrison ...