(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dalle dichiarazioni patrimoniali relative all'anno fiscale 2021 che deputati e senatori hanno cominciato a rendere pubbliche, come previsto dalla legge, vede in "testa" la forzista Cristina Rossello, avvocato, che dichiara circa 2,1 milioni, mentre l'ex ministro Giulio Tremonti si deve «accontentare» di poco meno di 1,6 milioni. In fondo alla classifica Aboubakar Soumahoro: il deputato travolto dallo scandalo delle cooperative di famiglia ha dichiarato entrate per poco più di novemila euro.