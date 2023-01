Ilary Blasi protagonista al GFVip | i concorrenti la mettono in mezzo | cosa è successo

Corriere dello Sport

Nonostante un video nel quale Francesco provasse a difendere il suo matrimonio,ha preso un'altra strada. I motivi ufficiali della fine del loro matrimonio non si conoscono e restano ...Inoltre, sembra che per la cerimonia religiosa, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni seguiranno le orme di Totti ee si sposeranno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. La coppia ha ... Chanel Totti svela: "Tifo Roma, invece mia mamma Ilary…”. Poi la battuta su Nedved Sono tantissimi i follower che la secondogenita figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi può vantare, sia su Instagram che su TikTok. Uno scatto ravvicinato di Chanel Totti – napolicalciolive.com Per ...L'influencer Chiara Nasti sta organizzando il matrimonio con il compagno Mattia Zaccagni e sembra aver già trovato l'abito da sposa perfetto. Ecco cosa sappiamo.