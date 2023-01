Ilary Blasi protagonista al GFVip | i concorrenti la mettono in mezzo | cosa è successo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)è stata conduttrice del Grande Fratello Vip prima di passare a L’Isola dei Famosi e di lei si ricordano celebri battute. A parlarne sono stati anche idi questa edizione del reality, oggi condotta da Alfonso Signorini. Nella casa si è tenuto un vero e proprio teatrino che ha visto come. L’imitazione Nicole Murgia ha detto di saper ‘imitare’ laed ha iniziato a parlare di lei: «Mi faceva troppa simpatia. Ma come chiamava i? Diceva vipponi anche lei? No ok così ci chiama solo Alfonso. ‘Ragazziii’ invece lo diceva Barbara. Comunque fantasticache conduceva tipo ‘dai Mario dammi sta busta va’; ‘Edoardo fai sta nomination veloce, ok andiamo avanti va’. E poi a L’Isola dei Famosi ‘benvenuti ...