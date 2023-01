Ilary Blasi | i vipponi ricordano la sua conduzione del GF Vip e dicono cosa ne pensano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dal 2016 al 2018ha condotto le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip, prima di passare il testimone ad Alfonso Signorini. Nonostante siano passati diversi anni ci ricordiamo tutti de suoi iconici: ‘su fai sta nomination che è tardi’; ‘vuoi salutare i tuoi? Se vabbè ciao’; ‘io mi levo i tacchi che s’è fatta na certa’. E anche nella casa di Cinecittà sidellaal timone del GF Vip.: simply… THE BEST! #GFVIP pic.twitter.com/fzbELiOqit — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2018, l’opinione di Nicole Murgia, Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Ieri sera Nicole Murgia ha detto di saper ‘imitare’ laed ha iniziato a parlare di lei: “Mi faceva troppa simpatia. Ma come chiamava i concorrenti? ...

Corriere

Completano la classifica dal quarto al decimo posto : Barbara d'Urso (65 anni), Elisabetta Canalis (44 anni),(41 anni), Alessia Marcuzzi (50 anni), Sabrina Salerno (54 anni), Maddalena ...La figlia maggiore die Francesco Totti ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui documenta come sta passando la giornata e scrive: 'I miei pomeriggi con Isa'. Chanel ... Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Fabiani e le altre ex letterine di Passaparola: cosa fanno oggi Polemiche, separazioni, paparazzi, hater Chanel Totti ha una risposta a tutto: «Stic***i». La secondogenita di casa Francesco Totti non si è mai tirata indietro di fronte ...Pupo ha confessato la sua preoccupazione per Francesco Totti che a quanto pare ha una passione smisurata per il gioco ...