Ilary Blasi | ecco cosa pensano di lei i Vipponi del GF Vip 7

Corriere dello Sport

è stata conduttrice del Grande Fratello Vip prima di passare a L'Isola dei Famosi e di lei si ricordano celebri battute. A parlarne sono stati anche i concorrenti di questa edizione del ...In molti hanno pensato che una volta finito il reality show adventure condotto dai due si sarebbero messi insieme, ma alla fine le cose sono andate in maniera decisamente diversa. A ... Chanel Totti svela: "Tifo Roma, invece mia mamma Ilary…”. Poi la battuta su Nedved Alcuni Vipponi del GF Vip 7 menzionano Ilary Blasi e rivelano cosa ne pensano di lei: ecco le loro parole. I Vipponi del GF Vip 7 parlano di Ilary Blasi Sono passati alcuni anni da quando Ilary Blasi ...Dalla separazione da Ilary Blasi alla nuova storia d’amore con Noemi Bocchi, il Pupone è finito spesso e volentieri al centro dell’attenzione. Come se non bastasse, gli sguardi di tutti si sono ...