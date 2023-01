Il vero covo | trovato il bunker blindato | caccia ai segreti delle stragi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un altro, forse quello. I carabinieri del Ros e dei reparti territoriali del comando provinciale di Trapani hanno scoperto un secondo alloggio di Matteo Messina Denaro, vicino all'abitazione in vicolo San Vito (ex via Cb31) a Campobello di Mazara dove l'ultimo bosssta ha vissuto nell'ultimo anno. Da quanto si apprende sarebbe unricavato nel complesso residenziale. Ilsarebbe stato realizzato all'interno di una abitazione e sarebbe composto da una stanza blindata, nascosta da una parete dal resto della casa di via Maggiore Toselli. E, considerata la sua conformazione, potrebbe contenere documenti e materiali più importanti rispetto a quelli scovati nell'appartamento di proprietà di Andrea Bonafede dove l'ex padrino avrebbe passato gli ultimi sei mesi della sua ...