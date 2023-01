Il vero Andrea Bonafede ammette | La casa comprata con i soldi di Messina Denaro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il boss mafioso Matteo, catturato dopo una latitanza di 30 anni, si nascondeva sotto il nome di, Un'identità "prestata" dal geometra 59enne, adesso indagato per favoreggiamento e associazione...

Virgilio Notizie

Tumbarello sino a qualche mese fa è stato medico delBonafede, 59 anni, residente a Campobello di Mazara e avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell'assistito. Ieri i carabinieri ...Sta di fatto che il tipo - questo magistrato 55enne che sta interrogando ilBonafede e a lui il prestanome del boss ha detto: 'Con Matteo ci conosciamo da sempre, e le basti questo, ... Matteo Messina Denaro, l'ammissione del vero Andrea Bonafede: "Lo conosco da sempre" A partire da quell’Andrea Bonafede che ha accettato di prestare la sua identità ... E soprattutto: dov’è e chi copre il vero covo di Messina Denaro Oltre ai complici ancora occulti, è questo il vero ...Il geometra 59enne che ha prestato l'identità al boss di Cosa nostra è stato interrogato dagli inquirenti: "Mi ha dato 20mila euro per l'abitazione, l'ho comprata per conto suo". L'uomo è indagato per ...