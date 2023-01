Il tuo vecchio smartphone non è obsoleto | Google salva i dispositivi Android più datati

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Non gettate nella spazzatura il vostro dispositivo elettronico, potrebbe tornare a funzionare grazie a questa nuova idea di. Cosa ha pensato di fare a tal proposito? Mettere via il proprionel momento in cui vediamo che non è più in grado di compiere perfettamente il suo lavoro, come anche di installare gli aggiornamenti più recenti, non è una azione sbagliata., però, ha pensato a questo enorme problema ed ha deciso di elaborare un piano ben preciso per evitare che gli utenti siano costretti a farlo. In tal modo, non ci sarebbe bisogno di disfarsene.non mette da parte nessun cellulare – Computermagazine.itSi tratta di una strategia ben precisa, nonché un nuovo sistema che permetterà di far uso di nuove funzionalità anche ai telefoni che non ricevono aggiornamenti del ...