Il temporale abbatte la Croce di Cariati ai Quartieri Spagnoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri i temporali e i forti venti che hanno colpito Napoli e la Regione Campania hanno causato ingenti danni. Nel capoluogo campano i casi principali sono avvenuti in via Aniello Falcone e piazza Cavour, dove rispettivamente sono crollate un’impalcatura e degli alberi. Le zone maggiormente vittime delle precipitazioni sono state quelle del Salernitano, del Sannio e dell’Irpinia. Esondati i fiumi Volturno e Calore. Ma la tempesta ha scontentato anche i fedeli. Un simbolo religioso, storico di Napoli, è stato abbattuto ieri pomeriggio. Ladisita aiè stata spezzata. Il monumento, visibile sia dalla parte alta che bassa dei vicoli che tagliano il cuore della città, è stato installato nel 1800. Lafu messa come ringraziamento ...