Il tabellone di Coppa Italia | tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si torna in campo per la, è arrivato il momento delle ultime sfide dedi. Dopo le sfide della scorsa settimana, adesso ad aprire le danze è la partita tra Napoli e Cremonese. Esito a sorpresa al Maradona, dove i padroni di casa sono stati eliminati dalla competizione. Inter-Parma 2-1 d.t.s Milan-Torino 0-1 d.t.s Fiorentina-Sampdoria 1-0 Roma-Genoa 1-0 Napoli-Cremonese 2-3 dopo calci di rigore Atalanta-Spezia 19 gennaio ore 15,1 Lazio-Bologna 19 gennaio ore 18,1 Juventus-Monza 19 gennaio ore 21, Canale 5, gli incroci ai quarti diInter – Atalanta/Spezia Lazio/Bologna – Juventus/Monza Cremonese – Roma Fiorentina– Torino L'articolo CalcioWeb.

Dopo aver conquistato e rafforzato la vetta della classifica del Girone A di Serie A2 l'Itas Trentino si tuffa neldiItalia. Mercoledì alle ore 19 al Sanbàpolis le gialloblù di Stefano Saja affronteranno infatti nella gara secca valida per i quarti di finale della manifestazione la Cda Talmassons, ...... che già pregustavano il derby azzurro tra Berrettini e Fognini , compagni di doppio nella semifinale diDavis contro il Canada. Derby venuto a mancare anche dall'altra parte del, ... Basket, il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia: si parte il 15 ... Terna per la prima volta tutta al femminile quella di Napoli-Cremonese, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. E la sfida del Maradona entra di fatto nella storia del calcio italiano. L'arbitro ...Pickel spaventa il Napoli, Jesus e Simeone ribaltano la Cremonese: all'intervallo è 2-1 Finito pochi istanti fa il primo tempo di Napoli-Cremonese: all'intervallo del quarto ottavo di finale di Coppa ...