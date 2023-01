Il secondo covo di Messina Denaro nascosto dietro un armadio | di chi è la casa con il bunker del boss

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) C’era una nascondere l’accesso aldi Matteo, scoperto dai carabinieri del Ros e dal Gico della Finanza in unain via Maggiore Toselli n.34, a Campobello di Mazara. Si tratterebbe di una sorta di, una stanza blindata all’interno di unadistante appena 300 metri da vicolo San Vito, dove si trova il primo nascondiglio in cui si nascondeva ilmafioso. Sarebbe stato il proprietario di, Errico Risalvato, ha fornire agli inquirenti la chiave della porta scorrevole che dà l’accesso alla stanza blindata. Ancora ignoto l’esito delle perquisizioni, a cui ha partecipato il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido. L’ipotesi che potesse esistere un altro luogo in ...

Adnkronos

- E' sempre a Campobello di Mazara. All'interno di questa casa gli inquirenti hanno scoperto una stanza blindata, alla quale si accede dal fondo scorrevole di un armadio, con molto materiale che ora è ...All'interno dell'abitazione di Errico Risalvato, indagato per associazione mafiosa e poi assolto nel 2001, si trovava ildi Messina Denaro . E la sua vicina di casa ha dichiarato di non ... Messina Denaro, trovato altro covo: il 'tesoro' del boss con smeraldi e diamanti Il super latitante si trova in carcere a L'Aquila, per lui nessuna udienza di convalida poiché già condannato. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti penitenziarie il boss Matteo Messina Denaro, de ...“Fino a oggi ero incensurato. Poi stamani mi hanno arrestato e adesso sono qui. Ma prima non ho mai avuto a che fare con la giustizia” avrebbe detto il boss di… Leggi ...