(Di mercoledì 18 gennaio 2023) «Se vado in ufficio per stare in silenzio 8 ore e fare 2 ore di pausa pranzo, io rifiuto». Parla così Filippo Bazerla, illa cui storia, denunciata poche ore fa da un suo cliente nonché consigliere regionale Fdl Andrea Bassi, ha destato non poche polemiche. In uno dei tanti faticosi turni di lavoro, l’uomo ha percorso cinquanta, da Verona sud a Bussolengo, in bicicletta, di sera e in pieno gennaio perun. A raccontare il caso è stato chi quell’ordine lo ha. In un misto di pentimento e indignazione, Bassi ha deciso di condividere quanto successo su Facebook: «Avevo ordinato da una nota catena di fast food alle 18:40, la consegna era prevista alle 19:40 ma alle 20:50 ancora l’ombra di nessuno», scrive sui social. «Il ragazzo è arrivato alle 21:10 e quando ho ...

Il rider che ha fatto 50 chilometri per consegnare un panino: «Non mi sento sfruttato, basta strumentalizzarci» Filippo Bazerla, il rider di Deliveroo etichettato come "sfruttato e sottopagato", si ribella ai luoghi comuni che vengono fatti sulle app di delivery.