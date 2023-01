Il processo a YouTube che rischia di sconvolgere il meccanismo di raccomandazione dei contenuti

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il caso frutto della citazione in giudizio di Google da parte di Reynaldo Gonzalez, la cui figlia è stata uccisa nel corso di un attacco terroristico a Parigi del 2015 che porta la firma di ISIS, finisce davanti all’Alta Corte americana. Il procedimento per il caso Gonzalez Google è stato avviato nel 2016 ai sensi della legge antiterrorismo sostenendo cheabbia partecipato – in qualità di editore – alla diffusione e alladi video che hanno spinto le persone a radicalizzarsi. Google, dal canto suo, ha affermato di non essere responsabile deipubblicati da terzi sulla sua piattaforma video in base alla sezione 230 del Communications Decency Act. Una sentenza a favore della famiglia andrebbe a capovolgere i meccanismi sui quali si basa internet attualmente, sconvolgendo – di fatti – il sistema. LEGGI ...