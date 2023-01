Il primo trapianto da vivente in Italia | il padre dona il polmone al figlio di 5 anni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un giorno storico quello di ieri all'sopedale Papa GiovXXIII di Bergamo: per la prima volta si è svolto undida untore. A riceverlo è stato un bambino di 5proveniente da fuori regione, mentre arlo è stato il. Una procedura complessa, svoltasi su due sale chirurgiche e durata in totale 11 ore. LEGGI L'ARTICOLO -un ...

Un bambino di 5 anni operato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è ilpaziente in Italia ad essere stato sottoposto, martedì 17 gennaio, a undi polmone da donatore vivente. Si tratta di un caso molto raro, con pochissimi precedenti in Europa. Il piccolo,...All'ospedale Papa Giovanni XVIII di Bergamo è stato eseguito ildi polmone da donatore vivo . Il bambino che ha ricevuto l'organo da suo padre aveva sviluppato una grave forma di rigetto dopo il precedentedi midollo osseo.... Papà dona polmone al figlio di 5 anni, è il primo trapianto da vivente A Bergamo, un padre ha donato un polmone al proprio figlio: è la prima volta che in Italia avviene un trapianto da donatore vivente. L'intervento è stato ...All'ospedale Papa Giovanni XVIII di Bergamo è stato eseguito il primo trapianto di polmone da donatore vivo. Il bambino che ha ricevuto l'organo da su ...