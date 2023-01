Il prezzo della guerra | un anno dopo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Penso sarebbe meglio evitare di fingersi Alice nel paese delle meraviglie Se decidi di rinunciare al gasolio russo, che fino all’altro ieri rappresentava il 50 per cento delle importazioni, il minimo che ti possa accadere è di pagare molto di più per i rifornimenti. «Preferite la pace o stare tranquilli con l’aria condizionata accesa tutta l’estate?». Era il 7 aprile dello scorsoquando Mario Draghi pronunciò questa frase. Il senso delle sue parole era chiaro: se vogliamo difendere il principio che un Paese non può invaderne un altro, e non si instaura con le armi una dittatura al posto di una repubblica democratica, dobbiamo essere pronti a qualche sacrificio, come rinunciare all’aria condizionata. In questo modo, l’ex presidente del Consiglio giustificò l’aumento delle bollette dell’energia e del gas, ma anche il rincaro del...