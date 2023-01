Il Presidente Giammarco Bisogno | “Il destino è nelle nostre mani | la squadra deve avere la stessa grinta dimostrata a Piacenza”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il successo ottenuto a Piacenza contro la Gas Sales Bluenergy è stato importante e prezioso per la Emma Villas Aubay Siena. Sono tre punti d’oro per la classifica. I toscani hanno espugnato il campo di una delle squadre più in forma del momento, che tuttavia ha dovuto fare a meno di due pallavolisti fondamentali come Leal e Lucarelli. Adesso laallenata da coach Omar Pelillo dovrà proseguire su questa linea e tendenza, mostrando lo stesso atteggiamento fatto vedere a Piacenza ancheprossime sfide. A partire dal match casalingo di domenica, che mette in palio altri punti pesantissimi per la classifica. La salvezza è ora più vicina,ultime sette partite Siena dovrà giocarsela mostrando ancora un buon livello di volley. Domenica 22 gennaio al PalaEstra arriva la Top Volley Cisterna, la partita prenderà il via alle ore ...