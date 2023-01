Il polmone del padre per salvare il figlio di 5 anni | primo trapianto da vivente in Italia

Lombardia Notizie Online

Il donatore è il padrepiccolo, che dopo aver donato al bambino il midollo per curare una rara malattia che lo affligge fin dalla nascita ha scelto di donare anche una partesuoper ...Un uomo ha infatti donato parte di unal figlio di 5 anni che è affetto da talassemia. ... in base a cui le cellule trapiantate attaccano gli organiricevente, in questo caso il rigetto ... All'Ospedale di Bergamo il primo trapianto di polmone da vivente in ... È stato sospeso dal Grande oriente d’Italia il dottor Alfonso Tumbarello, il medico di base che aveva visitato Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. La principale organizzazione massonica it ...Cadendo dalla macchina in corsa e finendo in parte sotto una ruota posteriore il bambino avrebbe riportato i traumi più pesanti: la frattura di otto vertebre, la lesione alla milza, il polmone ...