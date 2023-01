Il pittore dei due mondi 2023 | un artista da riscoprire

Sentieri Selvaggi

...quadri della sua collezione che tiene in villa, in vista del 2028 quando ci sarà la candidatura di Amiens a capitale europea della cultura. Si tratta del dipinto 'Diana ed Endimione' del...Durante questo tour guidato attraverso unopiù moderni e riqualificati quartieri della città ... noto come 'di donne'. In un emozionante viaggio nella Vienna fin - de - siècle, ci si ... Il pittore dei due mondi. La recensione Buongiorno, e bentornati a bordo di questa newsletter per il nostro viaggio quotidiano fra Pechino e Washington. Oggi il tragitto parte da Davos, dove prima il presidente ucraino Zelensky e poi il can ...Dall’arte antica, all’arte moderna fino alla contemporanea, dalla pittura, scultura, architettura alla fotografia, dall’illustrazione all’installazione e all’arte digitale fino alla danza, alla musica ...