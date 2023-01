leggo.it

Con un atteggiamento positivo e un, oltre alla disponibilità a correre dei rischi, non c'è limite a quello che possiamo fare', scriveMusk. Sempre molto schietta, Musk vuole trasmettere ...Dietologa, modella e influencer:Musk, 75 anni ad aprile, non è solo la madre di Elon. L'abbiamo intervistata in occasione dell'uscita in Italia del suo libro "Una donna deve avere un" e le abbiamo chiesto anche del suo ... Il piano di Maye Musk, la donna elettrica madre di Elon Dietro un figlio celebre c'è una mamma tosta Con Elon Musk, sì. Lei è Maye Musk, 74 anni, dietologa, influencer del benessere, modella. La storia della sua vita la ...Più rivoluzionaria e lanciata verso il futuro di Elon Musk c'è solo sua madre Maye, in questi giorni di scena con la propria autobiografia, utile anche a capire meglio il tech mogul ...