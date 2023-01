Il pentimento di Panzeri | solo un anno di carcere per svelare il sistema Qatargate

Italia Oggi

- L'ex eurodeputato ha firmato un accordo con la procura belga e ha già ammesso di aver pagato al collega belga Marc Tarabella circa 120 - 140mila euro consegnati in luoghi diversiIntanto l'ex eurodeputato Antonioha scelto la strada dele ha firmato ha firmato con il procuratore federale belga un memorandum che prevede 'la reclusione, una multa e la ... Qatargate, Panzeri confessa. E' il primo pentito - ItaliaOggi.it L'ex eurodeputato ha firmato un accordo con la procura belga e ha già ammesso di aver pagato al collega belga Marc Tarabella circa 120-140mila euro consegnati in luoghi diversi ...Soldi consegnati in contanti all’interno di buste per favorire gli interessi di Marocco e Qatar. Così Panzeri inizia a raccontare il sistema della sua organizzazione. L’ex eurodeputato ha deciso di co ...