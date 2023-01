Il passo indietro di Andrea Agnelli | dove può portare la “pagina bianca”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – In un Paese in cui quasi nessuno si dimette, ildiha una rilevanza significativa. I problemi legati alla gestione della Juventus, e l’inchiesta sulle plusvalenze, che hanno imposto una svolta drastica con le dimissioni dell’intero cda, si portano dietro anche una scelta personale, più o meno libera che sia: finisce l’esperienza dell’ormai ex presidente della società bianconera anche nei cda di Exor e Stellantis.ha annunciato la decisione parlando all’assemblea della Juventus. “Con le assemblee delle società quotate alle quale partecipo come consigliere farò un, è stata una mia decisione personale presa in accordo con John (Elkann, ndr), con il quale il rapporto rimane assolutamente strettissimo su ...

