Il Parlamento Ue chiede agli Stati membri di rafforzare il sostegno militare | politico e umanitario all’Ucraina

Help Consumatori

Leggi Anche Qatargate, Metsolala revoca dell'immunità per gli europarlamentari Cozzolino e ... collega di Tarabella e anima della trama di corruzione in seno aleuropeo, durante un ...Tutta questa complessità, estremamente costosa,a gran voce di essere semplificata. ... approvato lo scorso novembre 2022 dalUE che garantirà la resilienza operativa digitale per il ... Videogiochi, il Parlamento europeo chiede protezione dei ... L’associazione europea delle lotterie, EL chiede di mantenere una netta separazione tra gioco d’azzardo e gaming mentre il Parlamento europeo adotta la risoluzione sulla protezione dei consumatori nei ...La guerra in Ucraina, l'aumento del’autoritarismo nel mondo, la politica assertiva della Cina e l'emergenza climatica hanno causato un cambiamento epocale nel ...