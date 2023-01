Il Paradiso delle signore anticipazioni 19 gennaio | Ezio felice | Marcello accetta una proposta

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ledella puntata del 19delrivelano chesarà molto pensieroso dopo il dibattito con Adelaide. L’uomo comincerà ad avere dei dubbi in merito alla sua decisione di partire per l’Australia. Per quanto riguarda, invece, per lui arriverà una bella notizia, che permetterà a tutta la famiglia Colombo L'articolo proviene da KontroKultura.