Il Papa incontra i bimbi ucraini ospiti in Campania

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiProvengono da Kiev, Dnipro, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia e, una volta arrivati in Italia, hanno subito chiesto di poterreFrancesco. Sono i trentuno minori presenti questa mattina in Aula Paolo VI per l’udienzale,della diocesi italiana di Teggiano–Policastro (Salerno) da lunedì 9 gennaio. Alcuni di loro hanno perso i genitori in guerra, altri non li vedono da mesi perché fatti prigionieri. Con i bambini – riporta l’Osservatore Romano – sono arrivate anche cinque educatrici ucraine, due delle quali hanno visto i propri mariti finire nelle mani dell’esercito russo. Una delle due donne ha consegnato alun elenco delle persone catturate. E il Pontefice, portando dapprima il foglio sul proprio cuore, ha assicurato la sua preghiera. A spiegare ...