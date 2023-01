Il padre di Giuseppe Di Matteo | fatto sciogliere nell’acido da Matteo Messina Denaro | “La mafia è finita”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Uno dei crimini più efferati per i quali viene ricordatoè l’ordine di strangolare eun ragazzino di 14 anni,Di, rapito a 12 anni nel 1994 per dissuadere il, l’ex mafioso Mario Santo Didetto “Santino”, dal collaborare con la giustizia. Con le sue testimonianze, il “pentito” ha permesso una ricostruzione accurata della pianificazione della strage di Capaci, nella quale perse la vita il giudice Giovanni Falcone. “Ancheè stato condannato per la morte di. Ora, la sua cattura è un segnale bellissimo per lo Stato e per tutte le persone oneste. ...