Il nemico alle porte | la storia vera che ha ispirato il film

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilè uncon Jude Law e Ed Harris, la pellicola, diretta dal regista francese Jean-Jacques Annaud non è un’opera di fantasia ma è tratto da unaaccaduta durante la Seconda Guerra Mondiale. La sceneggiatura, scritta da Alain Godard e dallo stesso regista, trae ispirazione dal saggio Enemy at Gates: The Battle for Stalingrad di William Criag. Il duello dei due cecchini, uno tedesco ed uno sovietico, trova ampio riscontro nel libro di memorie scritto da Vassili Zaitsev, interpretato nelda Jude Law. Il 20 settembre 1942 la giovane recluta dell’Armata Rossa Vasilij Zajcev giunge a Stalingrado, mentre la città è in gran parte occupata dall’esercito tedesco. Mentre le truppe naziste e russa stanno per affrontarsi nella decisiva ...

Il nemico alle porte: tutte le curiosità sul film con Jude Law Un approfondimento sul film di guerra Il nemico alle porte, interpretato da Jude Law, con curiosità sul cast e molto altro ancora.