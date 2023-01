Il Napoli perde? Allora è colpa del turn over | anche se le riserve stavano vincendo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È il risultato che fa la differenza. È sempre e solo il risultato. Dal risultato discendono le filosofie, le “correnti di pensiero” e tutto quel che ben conosciamo. È il risultato che orienta il dibattito che peraltro parte dalla infantile premessa che non si debba maire. Ha voglia De Zerbi a dire: “Voglio vincere, ma racchiudere tutto nel risultato non ha senso. Non è il valore che do al calcio”. Se non avesse battuto 3-0 il Liverpool e se il Brighton non fosse settimo in classifica in Premier, col piffero che Repubblica gli dedicava una pagina e mezza di intervista. Se ieri sera ilavesse battuto 2-1 la Cremonese, come il 98% degli spettatori stava pensando all’85esimo, avremmo letto articolesse e commenti social elogiativi del signor Spalletti e della profondità della rosa. Della capacità di sfruttare tutti gli elementi a disposizione, ...

Ogni tantola posizione, per questo ho detto che all'Inter potrebbe servire un play più di ... Dalla Supercoppa alda scudetto: le parole di Di BiagioLa Supercoppa italiana in questo ...E quando sia lungo un portiere che ti porta punti a mazzi ti metteresti a piangere all'... il 2 - 2 (spuntato anche poche ore prima in- Cremonese al Maradona, in Coppa Italia) si deve ... Il Napoli perde Allora è colpa del turn over, anche se le riserve ... Il grande sconfitto di ieri sera in è sicuramente Luciano Spalletti. Nella sfida persa ai rigori contro la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia, il tecnico del Napoli è da 5,5 per La Gazzetta dello ...Il Napoli perde ai rigori contro la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia, ma Alessio Zerbin non stecca. L'attaccante esterno di Spalletti per La Gazzetta dello Sport è da 6,5: "Partenza complicata, ...