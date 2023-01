Il ministro Sangiuliano | «Bergamo e Brescia | sintesi dell’eccellenza» Leggi l’intervista su L’Eco del 18 gennaio

Il Fatto Quotidiano

Nella cultura nazionale Ora, c'è un altro problema sotteso al giudizio del, consapevole dell'esterofilia della tradizione culturale della destra italiana post - 1945, avverte l'...Infine, per quanto riguarda la questione vincolo , sollevata da Vittorio Sgarbi, Palazzo Marino rimane allerta, nonostante le parole delalla Cultura: 'Con tutto il rispetto per ... Su Dante temo che il ministro Sangiuliano non abbia idea di cos’ha detto Dal 1945 a oggi, gli autori in voga nell’editoria di destra sono stati quasi sempre stranieri. Con buona pace di Sangiuliano che ne cerca le radici addirittura in Dante (come già aveva fatto anche il ...La selezione era iniziata nel 2019, ma, dopo prove scritte e sbarramenti, restano ancora 551 idonei che non sanno quando inizieranno a lavorare ...