(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il carabiniere bergamasco morto a Bagheria a cui il Ros ha dedicato l’arresto del super latitante, parla la mamma: «Andò in Sicilia per combattere la mafia, noi andiamo avanti per lui»

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

"Il suo nome eraSalvi ed è ildei Carabinieri al quale i colleghi hanno dedicato l'arresto del boss Messina Denaro.aveva 36 anni ed era molto legato al suo lavoro, quando - nel 2007 - ...A chi ha dedicato la cattura 'A un ragazzo straordinario, a un carabiniere valoroso della nostra squadra, era ilSalvi : la notte del 12 luglio 2007 è caduto in un dirupo, a ... Il maresciallo Filippo Salvi Ram e la cattura di Messina Denaro: «Quando sfidò Totò Riina» Il maresciallo Filippo Salvi aveva 36 anni quando è morto il 12 luglio 2007 sul monte Monte Catalfano, a Bagheria, comune in provincia di Palermo, cadendo in un dirupo. Salvi era lì per lavorare ...Ma molte sono costose e inutili" play 22917 • di Marco Billeci Chi era Filippo Salvi, il maresciallo morto nel 2007 seguendo le tracce di Matteo Messina Denaro "Dedico questa operazione a un ragazzo ...