Il maresciallo Filippo Salvi Ram e la cattura di Messina Denaro | «Quando sfidò Totò Riina»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il carabiniere bergamasco morto a Bagheria a cui il Ros ha dedicato l’arresto del super latitante, parla la mamma: «Andò in Sicilia per combattere la mafia, noi andiamo avanti per lui»

ilmessaggero.it

... l'uomo che ha catturato Matteo Messina Denaro, ha dedicato la complessa azione investigativa che ha posto fine alla trentennale latitanza del capo mafia di Castelvetrano alSalvi."Il suo nome eraSalvi ed è ildei Carabinieri al quale i colleghi hanno dedicato l'arresto del boss Messina Denaro.aveva 36 anni ed era molto legato al suo lavoro, ... Filippo Salvi, chi era il maresciallo morto nel 2007 nella caccia a Messina Denaro. I carabinieri del Ros: «Il Il colonnello del ROS dei Carabinieri Lucio Arcidiano, l’uomo che ha catturato Matteo Messina Denaro, ha dedicato la complessa azione investigativa che ha posto fine alla trentennale latitanza del cap ...'Noi non vogliamo dimenticare il suo sacrificio e quello di tanti italiani che hanno dato la loro stessa vita per un'Italia senza la mafia. Nel loro ricordo, continuerà la battaglia per estirpare la c ...