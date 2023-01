Il killer ossessionato dal dolore e dall' odio

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) AGI -a lite con i condomini, segnato nell'animo e nella mentea morte del figlio 14enne: viene descritto così dai superstiti della strage di Roma Claudio Campiti, il 57enne che domenica ha aperto il fuoco uccidendo tre delle persone che avevano preso parte alla riunione di condominio. Il bilancio delle vittime è di 3 donne ma l'obiettivo di Campiti era di uccidere tutti nel gazebo di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Lo aveva annunciato appena arrivato all'incontro ("Vi ammazzo tutti") e per riuscirci aveva prelevato una pistola semiautomatica Glock al poligono di Tor di Quinto e un secondo caricatore, portando con sé 170 proiettili. Un omicidio - ritrengono gli inquirenti - premeditato, che affonda le radici nel. Nel 2012 suo figlio Romano muore in un incidente di montagna ...